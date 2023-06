France : le président Touadéra parmi les invités de Macron au dîner des chefs d'État

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a eu une rencontre fructueuse avec Régis N'Sonde, Administrateur adjoint du Fonds Monétaire International (FMI), en marge du sommet de Paris consacré au financement du Nouveau Pacte Mondial. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur la coopération entre le FMI et le gouvernement centrafricain, ainsi que sur l'engagement du FMI à financer les projets de développement en République centrafricaine.



Le président Touadéra a profité de cette occasion pour discuter de l'état de coopération entre le FMI et la République centrafricaine, en mettant l'accent sur l'importance du soutien financier du FMI pour la réalisation des projets de développement du pays. Cette rencontre témoigne de l'engagement du gouvernement centrafricain à travailler en étroite collaboration avec les institutions financières internationales pour promouvoir la croissance économique et le développement durable.



Par la suite, lors de la soirée, tous les Chefs d'État présents au sommet, dont le Président Touadéra, ont été invités à un dîner organisé par le couple présidentiel français, Brigitte et Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée. L'accueil chaleureux réservé au Président Touadéra par le Président Macron souligne l'importance des relations bilatérales entre la République centrafricaine et la France.



Ce sommet pour le financement du Nouveau Pacte Mondial offre une plateforme propice aux échanges et aux rencontres entre les dirigeants mondiaux, permettant ainsi de renforcer la coopération internationale en matière de développement économique et social.