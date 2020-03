AFRIQUE Frontières : décision salutaire du Cameroun pour ne pas asphyxier le Tchad

Ce mercredi, le chef de l'Etat Idriss Déby s'est entretenu au téléphone avec son homologue camerounais Paul Biya pour discuter d'un allègement des restrictions frontalières.



La traversée des frontières entre les deux pays par les personnes est toutefois interdite jusqu'à nouvel ordre.



Mercredi, les autorités camerounaises ont annoncé la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à compter du 18 mars 2020 à partir de minuit, pour une durée indéterminée. Cette mesure vise à faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus.



A ce jour, le Cameroun a enregistré 13 cas, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé publique Manaouda Malachie.



Des impacts économiques



"L’économie mondiale en ce moment est sérieusement menacée également par la pandémie du COVID 19", a reconnu mardi la Présidence du Tchad.



Si les recettes réalisées par le trésor public en janvier, février et mi-mars 2020 tiennent le cap des prévisions, cette nouvelle donne avec le coronavirus met à mal l'économie mondiale et par ricochet celle des pays du tiers-monde, selon le secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, Ahmed Alkoudar Ali Fadel.



En prévision d'éventuelles baisse des recettes, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a instruit hier les différents ministres et leurs staffs respectifs à la mobilisation et au maintien du cap afin que les recettes dues à l’Etat soient recouvertes.



Le Tchad, un pays dépendant de ses voisins



D’après une récente étude de la Banque Africaine de Développement, publié en avril 2019, quelques 4.995 camions qui transitent chaque mois sur ce corridor Douala-Ndjamena versent chacun entre 3.500 et 5.500 FCFA à chaque poste et à chaque transit, soit entre 17,4 millions et 27,4 millions francs CFA par mois.



La frontière terrestre entre le Cameroun et le Tchad est une frontière continue longue de 1094 kilomètres. Les deux pays disposent de plusieurs points de passage.



Port de Kribi : le Tchad en tête des importations



Fin janvier, des chiffres publiés par le port autonome de Kribi ont révélé que le Tchad est en tête du nombre d'importations en transit au port de Kribi avec 68% des marchandises en transit.



Le Tchad importe principalement des denrées alimentaires, selon le port autonome de Kribi, mais aussi des produits industriels et sidérurgiques ainsi que des voitures.



D'après Trade for Development News, cette dépendance signifie que le pays est vulnérable aux fluctuations des prix, ce qui peut avoir un impact démesuré sur sa population appauvrie.



Une "façon volontariste d'agir du président Paul Biya"



Le 27 février dernier, lors de l'inauguration du Pont Bongor-Yagoua, le chef de l'Etat Idriss Déby a salué la façon volontariste d'agir du président Paul Biya lorsqu'il s'agit du Tchad, "connaissant très bien l'enclavement du pays."



