G5 Sahel : le président du Burkina Faso reçoit un message de son homologue tchadien

Le message portait sur la sécurité au Sahel et faisait suite à la dernière réunion des ministres du G5 Sahel, chargés des armées et de la défense, qui s'est tenue à N’Djamena. Selon le ministre tchadien, l'objectif de cette réunion était de réarticuler la force conjointe du G5 Sahel face à l'insécurité imposée par le terrorisme dans la région.



Le Chef de l'Etat burkinabè a exprimé sa gratitude envers son homologue tchadien pour ce message et a assuré que le Burkina Faso continuerait à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité de la région.



La Direction de la Communication de la Présidence du Faso a souligné l'importance de la coopération entre les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et a rappelé l'engagement continu du Burkina Faso dans cette mission.