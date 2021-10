G5 Sahel : les directeurs généraux de police en concertation au Tchad

La rencontre est l'occasion pour les participants d'envisager de véritables perspectives en matière de coopération judiciaire et de sécurité, souligne Hissein Mbodou Abakar, coordonnateur national du comité de coordination du G5 Sahel.



Le directeur général de la police nationale, Ousmane Bassy Lougma, explique que la réunion est consacrée au renforcement des liens de coopération policière en vue de faire face aux défis sécuritaires communs liés au terrorisme.



L'institutionnalisation et l'opérationnalisation des plateformes de coopération en matière de sécurité seront prochainement une réalité dans chacun des pays ainsi qu'au niveau régional.



Au cours des travaux, les directeurs généraux de police auront à examiner le projet de protocole régissant les missions de la plateforme de coopération en matière de sécurité (PCMS) du G5 Sahel, la stratégie de gestion des frontières et d'autres sujets liés à la coopération policière internationale.