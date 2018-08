GIMAC et TerraPay annoncent une collaboration pour permettre des virements transfrontaliers en temps réel vers la ré gion CEMAC

GIMAC, le Switch monétique régional de l’Afrique Centrale et TerraPay (https://www.TerraPay.com/), le premier répartiteur de paiements mobiles au monde, ont signé un accord de partenariat stratégique qui renforcera l’écosystème des transferts de fonds dans la région CEMAC. Le partenariat permettra le transfert instantané des fonds vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles… Read more […]

GIMAC, le Switch monétique régional de l’Afrique Centrale et TerraPay (http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...