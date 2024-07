Gabon : Le camp de Gaulle de Libreville se transforme en académie de formation militaire mixte franco-gabonaise

Cette transformation symbolise la volonté des deux nations de renforcer leur partenariat militaire tout en s'adaptant aux réalités géopolitiques actuelles. L'académie accueillera des militaires gabonais et français, ainsi que d'autres pays africains, pour des formations dans divers domaines, notamment maintien de la paix, lutte contre le terrorisme, protection de l'environnement et la gestion des catastrophes naturelles.



La création de cette académie au sein du camp de Gaulle vise à renforcer les capacités militaires des pays africains, promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité et contribuer à la paix et à la stabilité du continent africain.



Cette initiative est saluée par les autorités françaises et gabonaises, qui y voient une opportunité de renforcer leur partenariat et de contribuer à la sécurité régionale. L'académie de formation militaire mixte franco-gabonaise devrait jouer un rôle important dans la formation des futurs leaders militaires africains et dans la lutte contre les défis sécuritaires auxquels le continent est confronté.



La transformation du camp de Gaulle en académie de formation militaire mixte s'inscrit dans une dynamique de changement plus large de la coopération militaire française en Afrique. La France souhaite privilégier des partenariats plus équilibrés et inclusifs, axés sur la formation et le renforcement des capacités des armées africaines. Cette nouvelle approche devrait permettre de mieux répondre aux enjeux sécuritaires du continent et de promouvoir une coopération militaire plus efficace et plus bénéfique pour toutes les parties prenantes.