Gabon : Pascaline Bongo sera devant la justice française dès janvier prochain

« Pascaline Bongo, fille du potentat Omar Bongo, va, selon nos informations, comparaître à Paris en janvier dans une affaire financière impliquant un groupe français. Ce sera le premier procès en France d’une des membres du clan, symbole d’une Françafrique finissante », a indiqué le 5 octobre 2023, le journal français Libération.



L’ancienne directrice de cabinet d’Omar Bongo Ondimba et demi-sœur du président Ali Bongo Ondimba « sera jugée à Paris les 29 janvier et 1er février 2024 », a souligné ce journal.



Selon Libération, Pascaline Bongo, 67 ans, avait accepté un « partenariat fictif » pour qu’Egis participe à la création de l’Agence nationale des grands travaux du Gabon via un marché public de consulting. Cette structure, créée par Ali Bongo après son arrivée à la tête du Gabon, supervisait les importants chantiers d’infrastructures comme les routes, les stades et les projets immobiliers publics.