Gabon-Tchad : Ali Bongo et Mahamat Idriss Deby se sont entretenus à Libreville

"Nous sommes déterminés à renforcer les relations diplomatiques et multiformes entre nos deux pays", a affirmé Ali Bongo.



"Le Tchad peut en outre compter sur le Gabon, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité", a-t-il ajouté.



Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a regagné N'Djamena cet après-midi après une visite de quelques heures à Libreville.