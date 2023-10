Gabon : le PDG de PFO Africa a été reçu par le président de la Transition

L’entreprise PFO Africa envisage d’accompagner le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) dans le domaine du développement des infrastructures.



C’est l’objet de la rencontre le 4 octobre 2023 à Libreville entre le président directeur général du groupe PFO Africa, Pierre Fakhoury et le président du CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.



«Nous sommes venus rencontrer le chef de l’État dans la perspective de grands projets de développement dans tous les domaines structurels, afin d’amener notre savoir-faire dans le domaine de la construction des voiries, des routes, de l’eau, de l’électricité, dans beaucoup de secteurs. Dans un objectif vraiment volontariste du chef de l’État pour pouvoir amorcer un renouveau de développement du pays pour que dans les 5 ans, 10 ans ou 15 ans, il y ait un grand changement impressionnant », a déclaré Pierre Fakhoury.



PFO Africa est une entreprise spécialisée dans les projets complexes et de grandes envergures, dans le bâtiment et les travaux publics. « Nous avons une expérience très forte à la matière dans plusieurs pays surtout en Côte d’Ivoire.



On a exercé dans plusieurs secteurs et accompagné les États pour faire des grands projets et, qui nous ont permis de faire partie des entreprises importantes de la région sur lesquelles toutes nos promesses ont été tenues », a-t-il expliqué.



Cette ambition du groupe PFO Africa intervient dans un contexte où, le Gabon s’est engagé dans un vaste programme de développement infrastructurel pour entretenir sa croissance économique. Le groupe rassemble six filiales exerçant dans différents secteurs : BTP, immobilier, maintenance, mines, environnement et hydraulique.