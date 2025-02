Gabon : le président de la République reçoit les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs

Le président de la République gabonaise, président de la Transition, chef de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le 24 février, conformément à la pratique diplomatique, les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays.



Il s’agit entres autres de :

– S.E.M Miguel Griesbach De Pereira Franco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérative du Brésil près la République gabonaise, avec résidence à Libreville,

– S.E Velegaleti Samuel David Surendra, haut-commissaire de la République de l’Inde près la République gabonaise, avec résidence à Libreville,

– S.E.M Paulu Kosita, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie près la République Gabonaise, avec résidence à Kinshasa en République Démocratique du Congo,

– S.E.M Alain Charles Leroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé en République du Cameroun,

et -S.E.M Lóránd Endreffy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie près la République gabonaise, avec résidence à Abuja en République Fédérale du Nigéria.



Honorés par l’hospitalité qui leur a été réservée, les nouveaux diplomates se sont entretenus tour à tour avec le chef de l’État sur la coopération entre leurs pays respectifs et le Gabon.