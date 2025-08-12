Gabon : le président de la République visite le chantier du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval

Le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué le 11 août 2025 ne visite sur le chantier du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval.



À son arrivée, le chef de l’État a été accueilli sur la plateforme d’observation pour une présentation détaillée du projet, avant de procéder à la visite de l’intérieur de la centrale en construction.



D’un coût total de 118 millions de dollars, dont 34 millions financés sur fonds propres, le barrage de Kinguélé Aval disposera d’une puissance installée de 35 MW et d’une production annuelle estimée à 205 GWh. Cet ouvrage mixte terre/béton, d’une hauteur de 48,5 mètres et d’une longueur de 470 mètres, représente un volume de 4,2 millions de m³.



À ce jour, l’avancement des travaux est estimé à 54 %. Le remplissage du réservoir est prévu pour fin mars 2026, suivi des premiers essais entre août et septembre 2026, en vue d’une mise en service d’ici la fin de la même année. Ce projet d’envergure présente des impacts socio-économiques et environnementaux majeurs.



Plus de 50 entreprises gabonaises impliquées dans sa réalisation, mobilisant 767 personnes dont 530 Gabonais. Une fois opérationnel, le barrage permettra d’éviter l’émission de près de 73 000 tonnes de CO₂ par an.