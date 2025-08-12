Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Gabon : le président de la République visite le chantier du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2025



Gabon : le président de la République visite le chantier du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval
Le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué le 11 août 2025 ne visite sur le chantier du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval.

À son arrivée, le chef de l’État a été accueilli sur la plateforme d’observation pour une présentation détaillée du projet, avant de procéder à la visite de l’intérieur de la centrale en construction.

D’un coût total de 118 millions de dollars, dont 34 millions financés sur fonds propres, le barrage de Kinguélé Aval disposera d’une puissance installée de 35 MW et d’une production annuelle estimée à 205 GWh. Cet ouvrage mixte terre/béton, d’une hauteur de 48,5 mètres et d’une longueur de 470 mètres, représente un volume de 4,2 millions de m³.

À ce jour, l’avancement des travaux est estimé à 54 %. Le remplissage du réservoir est prévu pour fin mars 2026, suivi des premiers essais entre août et septembre 2026, en vue d’une mise en service d’ici la fin de la même année. Ce projet d’envergure présente des impacts socio-économiques et environnementaux majeurs.

Plus de 50 entreprises gabonaises impliquées dans sa réalisation, mobilisant 767 personnes dont 530 Gabonais. Une fois opérationnel, le barrage permettra d’éviter l’émission de près de 73 000 tonnes de CO₂ par an.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/08/2025

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour

Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local 11/08/2025

Populaires

Tchad : Goz Beida célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

11/08/2025

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour

11/08/2025

Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter