Gabon : le président de la Transition en visite d’Etat en Ouganda

C’est avec un grand faste que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition et chef de l'État gabonais, a foulé le sol ougandais jeudi 1er août 2024, accompagné de son épouse, Mme Zita Oligui Nguema.



L’arrivée du président de la Transition du Gabon et la Première Dame, à l’aéroport international d’Entebbe, a marqué le début d’une visite d'État, renforçant les liens entre le Gabon et l'Ouganda.



A cette occasion, le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par Jeje Odongo Abubakhar, le ministre des Affaires étrangères ougandais. Ce dernier a d’ailleurs exprimé sa joie de recevoir un dirigeant dont la stature rayonne de plus en plus, au-delà des frontières gabonaises.



Et c'est en toute convivialité que le ministre a salué l’importance de cette visite, soulignant les opportunités de coopération qui s’offrent aux deux nations. La cérémonie d'accueil s’est déroulée dans une atmosphère festive et chaleureuse, avec des danses au rythme des percussions, et des chants traditionnels qui ont résonné dans l’air, célébrant l’unité et l’amitié entre les deux pays.



S’inscrivant dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques et économiques, cette visite d’Etat est attendue avec enthousiasme tant du côté gabonais qu’ougandais.