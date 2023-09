Gabon : rencontre entre le général Brice Clotaire Oligui et le ministre des Finances Tchadien

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de Transition du Gabon, a reçu en audience le jeudi 21 septembre 2023, M. Taher Hamid Nguilin, ministre des Finances du Tchad, Envoyé Spécial et porteur d'un message du général Mahamat Idriss Deby Itno, président de transition du Tchad. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder des questions cruciales liées à la sécurité dans la sous-région et de discuter de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Tchad.



Lors de cette audience, les deux dirigeants ont échangé sur les défis sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée.



De plus, la coopération bilatérale entre le Gabon et le Tchad a été abordée lors de cette rencontre.