TCHAD

Garatt (Acacia nilotica) : Le trésor de la pharmacopée traditionnelle tchadienne


Alwihda Info | Par - 27 Août 2025


Le Garatt (ou Acacia nilotica), également connu sous le nom de Nep-nep, est un fruit utilisé depuis des générations au Tchad pour ses vertus médicinales. Cet ingrédient de la pharmacopée traditionnelle est considéré comme un antibiotique naturel puissant.


Image : ONPTA


 

Un joyau culturel aux multiples vertus

 
Le Garatt se présente sous la forme d'une gousse allongée et contient de petites graines. Ces graines sont utilisées telles quelles ou réduites en poudre pour traiter divers maux grâce à leurs propriétés antibiotiques et cicatrisantes.

Au-delà de ses bienfaits pour la santé, le Garatt est un élément important du patrimoine immatériel et de l'identité du Tchad. Sa présence sur les marchés du pays témoigne de son rôle central dans les traditions locales.
