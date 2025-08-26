Garatt (Acacia nilotica) : Le trésor de la pharmacopée traditionnelle tchadienne





Un joyau culturel aux multiples vertus

Le Garatt se présente sous la forme d'une gousse allongée et contient de petites graines. Ces graines sont utilisées telles quelles ou réduites en poudre pour traiter divers maux grâce à leurs propriétés antibiotiques et cicatrisantes.



Au-delà de ses bienfaits pour la santé, le Garatt est un élément important du patrimoine immatériel et de l'identité du Tchad. Sa présence sur les marchés du pays témoigne de son rôle central dans les traditions locales.