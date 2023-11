« J’ai rencontré le président Abbas et affirmé notre engagement en faveur de la fourniture de l'aide humanitaire et du rétablissement des services essentiels à Gaza. Nous avons clairement indiqué que la violence extrémiste contre les Palestiniens en Cisjordanie doit cesser et avons réitéré notre soutien à une solution à deux États », a souligné sur Twitter, dimanche 5 novembre 2023, Antony Blinken.