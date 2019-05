Genève : Le ministre tchadien de la Santé rencontre les Fondations Dangote et Gates

Le ministre tchadien de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh est à Genève, en Suisse où il participe à la 72ème assemblée mondiale de la santé. Il a rencontré la direction générale d'Aliko Dangoté Fondation et de Bill & Melinda Gates Fondation pour confirmer la signature d'un mémorandum d'accord entre les parties qui aura lieu le 27 mai prochain à N'Djamena.



Une délégation des deux fondations avait ultérieurement rencontré le ministre de la Santé publique à N'Djamena le 14 mars dernier.



Durant cette rencontre à N’Djamena, la direction des deux fondations avait annoncé qu’elle allait appuyer le Tchad techniquement et financièrement sur 5 ans en vue d’améliorer la Couverture Vaccinale dans les 3 Provinces du Bassin du Lac Tchad, à savoir le Lac, le Kanem et le Hadjer Lamis.



Le protocole sera co-signé le 27 mai au Ledger Plaza entre le ministère de la Santé publique, le ministère des Finances et du Budget, et les Fondations Aliko Dangote et Bill & Melinda Gates.



Ce lundi 20 mai, une mission conjointe de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Fondation Aliko Dangoté s'est rendue à Mao, dans la province du Kanem pour s’enquérir de la campagne contre la poliomyélite dans la province.