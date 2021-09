Global Business Forum Africa : des délégations africaines de haut niveau se rendront à Dubaï

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï organise GBF Africa 2021 en partenariat avec l'Expo 2020 Dubaï sous le thème "Transformation à travers le Commerce". L'événement est organisé sous le patronage de S.A. Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï.



Parmi les participants de haut niveau figurent : S.E. Filipe Nyusi, Président du Mozambique ; S.E Félix Tshisekedi, Président du Congo ; S.E Dr C.G.D.N. Chiwenga, Vice-président du Zimbabwe ; le ministre en chef de Jersey; et le Secrétaire général du COMESA ; plus de 30 ministres et de hauts responsables africains, y compris des ministres du Ghana, de l'Angola, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Zimbabwe et du Libéria, du Kenya, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, du Niger, du Sénégal, des Seychelles, du Congo et du Royaume du Lesotho, ainsi que des responsables gouvernementaux du Rwanda et du Kenya.



S.E Reem Al Hashimy, Ministre d'État des Émirats arabes unis pour la Coopération Internationale et Directrice Générale d’Expo 2020 Dubaï a déclaré : "Les pays du monde entier qui participent à l'Expo 2020 désirent ardemment élargir et approfondir leurs liens avec l'Afrique, et GBF Africa sera un forum important où le continent pourra partager ses projets et ses exploits, rechercher des investissements et des solutions à ses défis et forger de nouvelles relations à travers le monde".



Pour sa part, Hamad Buamim, Président et PDG de la Chambre de Dubaï, a souligné : "Le succès que le GBF Africa a connu en attirant des présidents, des ministres et des dirigeants influents africains pour participer à ses débats de haut niveau reflète la position du forum en tant que plateforme pionnière mondiale capable d'explorer les opportunités d'investissement sur le continent africain. Cela permet de renforcer le rôle crucial joué par le leadership avisé de Dubaï dans le développement des liens commerciaux de l'émirat avec les marchés émergents du monde entier ".