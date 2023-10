Grand prix cycliste Chantal Biya : le Marocain Achraf Ed Doghmy vainqueur de la première étape

La cité balnéaire de Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, dans la région du Sud (Cameroun), a vécu ce mardi 3 octobre 2023, un évènement inoubliable : le départ de la 23ème édition du Grand prix cycliste Chantal Biya. Un critérium entouré d'une grande fête dans les rues de cette belle ville touristique.



Au finish, sur la soixantaine de coureurs venus de 9 pays, à savoir : l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la France, le Maroc, le Rwanda et la Slovaquie, le Marocain Achraf Ed Doghmy a été le plus rapide. Il a couvert les 109 kilomètres en 2 heures 33 minutes 40 secondes. Il est suivi par Rovder Pavol de Slovaquie.



L'Algérien Hamzo Yacine complète le podium. Le Français Axel Taillandier, vainqueur de l'édition 2022, s'est classé 12ème. Le premier Camerounais, Kuere Nounawe Rodrigue Éric de SNH vélo club est 14ème. Son coéquipier Clovis Kamzong Abessolo est 15ème. Après le départ donné à Kribi, la caravane sera transbordée sur Yaoundé pour la deuxième étape Yaoundé-Nkoteng.



La troisième étape se disputera sur le parcours Yaoundé-Ebolowa-Nkoladom ; la quatrième étape Ebolowa-Mengong-Sangmelima; la cinquième étape Sangmelima- Carrefour Avebe-Mvomeka'a-Meyomessala.



La région du Sud aura ainsi l'honneur d'avoir accueilli non seulement le départ, mais aussi l'arrivée. Pour que les étapes disputées dans la région du Sud se déroulent dans des bonnes conditions, le gouverneur a pris des mesures suspendant la circulation sur les axes que traversera la caravane.



Ainsi, la circulation sera suspendue le 4 octobre 2023 sur l'axe Yaoundé- Ebolowa-Nkoladom de 8 heures à 15 heures, le 5 octobre sur l'axe Ebolowa-Mengong-Sangmelima, le 6 octobre de 8 heures à 15 heures sur l'axe Sangmelima-Avebe-Mvomeka'a-Meyomessala, le 7 octobre de 8 heures à 13 heures sur l'axe Zoételé- Mbalmayo.



Ces mesures du gouverneur de la région du Sud sont salutaires pour le succès de la 23ème édition du Grand prix cycliste Chantal Biya. Les coureurs ne rentreront pas dans leurs pays respectifs, une fois le Grand prix cycliste Chantal Biya terminé. Ils prendront part à la 2ème édition du Grand prix d'Ongola, le 8 octobre à Yaoundé.