Grande muraille verte : la France apporte un important financement face au changement climatique

Les échanges ont porté notamment sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre, les causes du changement climatique et les techniques d’adaptation et d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.



Répondant aux préoccupations des journalistes, le directeur du développement durable au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Christophe Guilhou, a souligné que la France va apporter un financement à hauteur de 10 millions d'euros, soit 6,559 milliards de Fcfa, pour accélérer la grande muraille verte afin d’aider les pays les plus exposés.



Pour Christophe Guilhou, cette promesse va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique. La France prendra des initiatives pour une adaptation de la biodiversité consacrée à la forêt. Elle mettra en place des techniques d’atténuation adaptées aux pays concernés.



Christophe Guilhou informe que les dégradations dont souffrent les forêts africaines seront documentées pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre.



La muraille verte est un projet à cheval sur 11 pays, du Sahel à la corne de l'Afrique. Il consiste à planter un corridor d'arbres de près de 8 000 km de long et 15 km de large pour répondre aux changements climatiques.