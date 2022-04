Guerre Russie-Ukraine : Macky Sall et Zelensky se sont entretenus par téléphone

Le président ukrainien V. Zelensky s'est entretenu ce 11 avril avec le président de l'Union Africaine, président du Sénégal, Macky Sall.



Le chef de l'État ukrainien a informé son collègue africain de "la lutte de l'Ukraine contre l'agression russe et les crimes militaires commis par le régime du Kremlin".



Zelensky a noté le communiqué de l'Union africaine du 24 février qui a exhorté la Russie à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et à mettre fin à son agression militaire. Une attention particulière a été accordée aux futures conséquences négatives de la guerre russe en Ukraine, qui a déjà provoqué une crise alimentaire mondiale, en particulier dans les pays africains.



Les deux dirigeants ont échangé sur les moyens de minimiser les conséquences sur l'économie du continent africain.