À l'initiative de la partie syrienne, Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique ce 25 février avec le président de la République arabe syrienne Bachar Assad.



Le président syrien a exprimé “son fort soutien à l'opération militaire spéciale de la Russie pour protéger les civils de la République du Donbass, condamnant la politique déstabilisatrice des États-Unis et de l'OTAN, qui a conduit à l'époque à une grave dégradation et des situations au Moyen-Orient”, rapporte le ministère russe des Affaires étrangères.



Remerciant Bachar Asad pour une telle position de principe, Vladimir Poutine a, à son tour, fait part de ses appréciations sur l'évolution de la situation dans le cadre des décisions prises et mises en œuvre par la Russie.



Les dirigeants ont discuté du règlement du conflit syrien et, en particulier, du processus politique afin d'assurer la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie.



Un certain nombre de questions de coopération bilatérale ont été examinées, principalement dans le domaine commercial et économique.