Guinée-Bissau : Le Président Umaro Sissoco Embaló en visite officielle au Vietnam

Dans un message publié sur Twitter le 6 septembre, le Général Embaló a déclaré : « J’entame une visite officielle de 3 jours au Vietnam, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam. Nos entretiens porteront sur le renforcement de la coopération entre nos 2 pays dans plusieurs domaines. »



Objectifs de la Visite

Cette visite vise à approfondir les relations bilatérales entre la Guinée-Bissau et le Vietnam, en mettant l'accent sur la coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, le commerce, et le développement durable.



La visite officielle du Président Umaro Sissoco Embaló au Vietnam marque un tournant important dans les relations bilatérales entre les deux pays. Cette première visite de haut niveau offre l'opportunité de :

Renforcer les liens diplomatiques: En tant que première visite de ce type, elle pose les fondations d'une relation plus étroite et plus structurée entre la Guinée-Bissau et le Vietnam.

Développer la coopération économique: Les discussions entre les deux dirigeants devraient porter sur des domaines variés tels que l'agriculture, l'énergie, le commerce ou encore les investissements. Le Vietnam, avec son modèle de développement économique réussi, pourrait être une source d'inspiration pour la Guinée-Bissau.

Échanger sur les enjeux régionaux et internationaux: Les deux pays pourraient discuter des défis communs auxquels ils sont confrontés, comme le changement climatique ou la sécurité alimentaire, et envisager des actions conjointes au sein des organisations internationales.



Les intérêts du Vietnam

Pour le Vietnam, cette visite s'inscrit dans une stratégie de diversification de ses partenariats internationaux. Le pays cherche à renforcer sa présence en Afrique, un continent riche en ressources naturelles et offrant de nombreuses opportunités économiques. La Guinée-Bissau, avec sa stabilité politique relative et ses ressources halieutiques, pourrait être un partenaire intéressant.



Les intérêts de la Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau, un pays en développement confronté à de nombreux défis, cherche à attirer les investissements étrangers et à renforcer ses capacités dans divers domaines. Le Vietnam, avec son expérience en matière de développement agricole et industriel, pourrait apporter une expertise précieuse.



Perspectives d'avenir

Cette visite ouvre de nouvelles perspectives pour les relations entre la Guinée-Bissau et le Vietnam. Les accords qui pourraient être signés à l'issue de cette visite pourraient donner un élan concret à la coopération bilatérale.