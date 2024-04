Guinée Bissau : le président dédicace son livre "Changement dynamique" aux ministres

Le Conseil des ministres s'est réuni le 18 avril 2024, en Session ordinaire, au palais du gouvernement, sous la présidence du chef de l'État, le Général d'armée Umaro Sissoco Embaló.



Le Chef de l'État a ouvert la Session en remettant au Premier Ministre un exemplaire de son livre intitulé "UN CHANGEMENT DYNAMIQUE", un geste qui s'est étendu à tous les membres du Conseil.



À l'occasion, le président de la République a souligné que les acquis résultant de ce changement et le dynamisme qui le caractérise ne sont pas imposables, uniquement et exclusivement à Umaro Sissoco Embaló, mais à tout le peuple guinéen et surtout à ceux avec qui il a travaillé à différents stades de son mandat.