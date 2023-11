Guinée (Conakry) : les avocats de la défense du procès 28 sept annoncent leur boycott de la suite des audiences

En Guinée, le collectif des avocats de la défense dans le procès du massacre du 28 septembre ont annoncé la suspension de leur participation aux audiences du procès sur les événements du 28 septembre 2009 jusqu’à satisfaction de leur revendication, ont rapporté leur médias locaux.



« Ces avocats dénoncent l’accès difficile à leurs différents clients en détention à la Maison centrale de Conakry », a souligné le site Guinéenews.com.



« Le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Alphonse Charles Wright, dit être « surpris » de cette décision et appelle ledit collectif, le Bâtonnier, les membres du Conseil de l’ordre, le premier Président de la Cour d’Appel de Conakry et le Procureur général près la Cour d’Appel de Conakry à une réunion d’urgence demain lundi, dès 8 heures, à la Chancellerie. Ce, pour, dit-il, discuter de toutes les questions allant dans le sens de trouver les solutions idoines à cette affaire », a indiqué ce journal en ligne.



« Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme invite les déclarants à le saisir de toute entrave d’accès à la Maison centrale de Conakry ou à leurs clients avec des preuves factuelles et promet de prendre toutes les dispositions pour sanctionner tout contrevenant à la liberté d’accès à la Maison centrale de Conakry aux avocats et à leurs clients le cas échéant. Il invite enfin le Bâtonnier, les membres du Conseil de l’Ordre, le Collectif des Avocats de la Défense du dossier des événements du 28 septembre 2009, le premier Président de la Cour d’Appel de Conakry et le Procureur général près la Cour d’Appel de Conakry à une rencontre d’échange d’urgence le lundi 27 novembre 2023 à 8H00 à la Chancellerie pour discuter de toutes les questions allants dans le sens de trouver les solutions idoines à toute leur préoccupation », a relevé le ministre de la Justice dans un communiqué publié dimanche 26 novembre.