Guinée Equatoriale : L’entreprise italienne Cassava Flour Technology va investir dans la transformation du manioc en farine

La Guinée équatoriale possède des terres fertiles et un climat favorable pour l’agriculture. Les agriculteurs locaux sont désireux de travailler et de contribuer au développement du secteur. L’agroalimentaire est essentiel pour la sécurité alimentaire et la diversification économique du pays. Investir dans ce secteur peut avoir un impact positif sur la population et l’économie.



L’entreprise italienne envisage de transformer le manioc en farine. Le manioc est une culture importante en Afrique, et sa transformation en farine peut répondre aux besoins alimentaires locaux et internationaux. Identifier les zones appropriées pour la production de manioc à grande échelle est crucial. Cela permettra de maximiser l’efficacité et la rentabilité de l’entreprise. La farine de manioc peut être commercialisée à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Explorer les marchés locaux et régionaux est essentiel.



Le Vice-président de la République, Nguema Obiang Mangue, a exprimé le 26 mars dernier l’intérêt du gouvernement pour ce projet. Le pays souhaite renforcer les secteurs non pétroliers et diversifier son économie. L’expérience de Cassava Flour Technology dans le secteur peut contribuer à atteindre cet objectif.



« L'entrepreneur européen, qui était déjà en Guinée équatoriale il y a plus de trente ans, prend cette décision après avoir effectué une visite de prise de contact dans le pays. Le but de Franco Mastranonio était d'identifier les zones appropriées pour mener à bien les activités de production de manioc à grande échelle et sa transformation en farine pour la consommation et la commercialisation de ce produit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays », a souligné la présidence guinéenne.



En somme, cet investissement pourrait stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer la sécurité alimentaire en Guinée équatoriale. La collaboration entre l’entreprise italienne et le gouvernement local est prometteuse pour l’avenir du secteur agroalimentaire dans le pays.