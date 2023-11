Guinée / Evasion à la Maison centrale de Conakry : le colonel Tiegboro Camara mis aux arrêts, Dadis et Pivi en cavale

« Dans la matinée de samedi 4 novembre, la Maison centrale de Conakry a été attaquée par des hommes lourdement armés. Les détenus Dadis Camara, Claude Pivi et Tiegboro ont été exfiltrés de ce centre de détention situé au cœur de la capitale », a indiqué Vision Guinée soulignant que l’’information a été confirmé à la presse par le ministre de la Justice.



« C’est aux environs 5h du matin que des hommes lourdement armés ont fait irruption à la Maison centrale de Conakry » et les assaillants ont « réussi à partir avec quatre accusés dans le procès des évènements du 28 septembre, notamment capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, y compris Tiegboro qui a été repris qui est déjà à la Maison centrale », a annonce le ministre de la justice et des droits de l’homme selon ce journal.



« Le colonel Moussa Tiégboro Camara a été interpellé ce matin du côté de Yimbaya, dans la commune de Matoto », a indiqué aconkarylive.com citant le ministre de la Justice ajoutant que ce dernier annonce ensuite une enquête pour situer les responsabilités dans cette évasion rocambolesque.



« La maison centrale est bouclée, les frontières fermées. Ce n’est pas quelque chose qui restera impunie, ils seront retrouvés jusqu’à leur dernier retranchement. Nous invitons le peuple de Guinée à plus de sérénité », a-t-il ajouté selon aconakrylive.com.