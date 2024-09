Guinée : Fin de fuite pour le Colonel Claude Pivi

Selon les médias guinéens, Pivi a été extradé vers Conakry dans la nuit du mardi au mercredi, mettant fin à plusieurs mois de cavale. À son arrestation, il était très affaibli et éprouvait des difficultés de mobilité.



Contexte de la Fuite

Évasion : Claude Pivi s'était échappé de la maison centrale de Conakry le 4 novembre 2023, grâce à un commando armé, ce qui avait suscité de nombreuses interrogations sur son lieu de cachette.

Mystère Entourant sa Cavale : Son évasion avait créé un climat de mystère et d'inquiétude quant à ses mouvements et à son réseau de soutien.



Conclusion

L'arrestation de Claude Pivi marque un tournant dans cette affaire judiciaire, permettant aux autorités guinéennes de poursuivre les procédures légales liées à sa condamnation. Cette situation souligne également les défis liés à la sécurité et à l'évasion de prisonniers dans le pays.

L'arrestation du colonel Claude Pivi, l'un des principaux accusés du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, marque un tournant décisif dans cette affaire qui a longtemps hanté le pays. Cette arrestation, survenue au Liberia après plusieurs mois de cavale, est porteuse de plusieurs implications.