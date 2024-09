Guinée : Le Colonel Claude Pivi extradé du Libéria et ramené à la Maison Centrale de Conakry

« Le 31 juillet 2024 et en lien avec le procès du massacre des évènements du 28 septembre 2009, Claude PIVI a été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l’humanité. Le mardi 17 septembre 2024, les efforts conjoints des Forces de Défense et de Sécurité ont permis d’arrêter le fugitif. Il a été ramené à la maison centrale pour purger sa peine conformément à la loi », lit-on dans le communiqué du ministère dirigé par Yaya Kairaba Kaba.



Détails de l'Affaire

Claude Pivi a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité en lien avec le massacre survenu lors des événements du 28 septembre 2009.

Grâce aux efforts conjoints des Forces de Défense et de Sécurité, le fugitif a été arrêté et ramené à la maison centrale pour purger sa peine.



Contexte de l'Évasion

Sa fuite avait été spectaculaire, survenant dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023, lorsque certains accusés dans l'affaire des événements du 28 septembre s'étaient évadés de la maison centrale.

Un mandat de recherche avait été lancé contre Pivi le 22 janvier 2024, avec une récompense de 500 millions de francs guinéens pour toute information permettant de le retrouver.



Peine et Co-accusés

Claude Pivi, ancien ministre de la sécurité présidentielle du CNDD, purgera sa peine aux côtés d'autres condamnés, notamment Moussa Dadis Camara, Tomba Diakité, et Thiegboro Camara. Sa condamnation souligne l'engagement des autorités guinéennes à faire face aux crimes contre l'humanité et à garantir la justice pour les victimes des événements tragiques de 2009.