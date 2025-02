Guinée équatoriale-Gabon : mise en cours du projet d'interconnexion électrique

Le week-end dernier, la ville d’Ebibeyin a été le centre des activités autour de l'inauguration du projet d'interconnexion transfrontalière d'électricité entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Les chefs d'État des deux pays, Obiang Nguema Mbasogo et Brice Clotaire Oligui Nguema ont conjointement présidé cette cérémonie.



Pour assister aux manifestations, le président de Transition du Gabon Brice Clotaire Oligui est arrivé à Ebibeyin où il a été reçu par le couple présidentiel, avec une première audience de courtoisie au cours de laquelle le président équato-guinéen a réitéré son souhait que les relations de fraternité qui ont caractérisé l’histoire des deux pays, qui partagent une frontière terrestre, continuent et coulent comme toujours.



Les deux dirigeants ont également discuté d'autres questions touchant la sous-région centrafricaine. Lors de l'audience, Obiang Nguema Mbasogo était accompagné du Premier ministre Manuel Osa Nsue.



Lors de la même journée du samedi 22, a eu lieu la cérémonie d'inauguration du projet d'interconnexion transfrontalière d'électricité entre les deux pays ; un plan selon lequel le Gabon importerait 10 MW d'électricité de Guinée équatoriale.



Lors de l'inauguration, les deux présidents ont symboliquement activé le bouton d'alimentation et ont ensuite visité les installations du poste d'interconnexion. De nombreuses personnalités des deux nations et des organismes officiels tels que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) ont assisté à cette manifestation.