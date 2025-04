Guinée équatoriale : la société mixte Alport Gest est constituée pour la gestion portuaire

La signature du pacte des actionnaires et des statuts constitutifs de la société mixte Alport G.E. S.A. entre Holding Guinée équatoriale et le groupe Albayrak a été officialisée le 9 avril 2025. Une société qui représente un partenariat stratégique pour la modernisation et la gestion efficace des ports nationaux.



L'acte de signature du pacte des actionnaires et de constitution de cette société présidée par le ministre des Transports, des Télécommunications et des Systèmes d'intelligence artificielle, Honorato Evita Oma, représentant le Premier ministre, a mis en lumière dans son intervention la vision panafricaniste et futuriste du président de la République de Guinée équatoriale, dans son intérêt de consolider la position du pays en tant que plateforme logistique de référence en Afrique centrale.



Evita Oma soulignait également l'environnement commercial, réglementaire et institutionnel favorable que le gouvernement offre au Groupe Albayrak, avec des conditions optimales pour le déroulement de ses opérations et la maximisation des résultats ; soulignant l'implication personnelle et l'engagement du vice-président de la République à atteindre ces accords.



Cet accord comporte un certain nombre d'avantages, a souligné le ministre, en soulignant notamment la réduction des tarifs de fret et des coûts de manutention des marchandises au profit du tissu économique national, la création de plus de 2 000 emplois directs et de nombreux emplois indirects tout au long de la chaîne logistique et surtout une garantie de succès renforcée par les accords de transit de marchandises signés entre le gouvernement de la Guinée équatoriale et les gouvernements du Tchad et de l'Afrique centrale, qui offrent à Albayrak un accès direct à plus de 40 millions de clients potentiels via le port de Bata et le port sec d'Ebibeyin.



La constitution d'Alport G.E. S.A. est non seulement un pas vers la modernisation portuaire, mais aussi un symbole de confiance mutuelle, d'intégration régionale et de transformation structurelle guidée par une vision claire de l'avenir, les ports doivent être modernisés et gérés efficacement.