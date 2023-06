Guinée : le président de l’UA boucle une visite officielle

Le communiqué conjoint sanctionnant le séjour de 24 heures en Guinée de Azali Assoumani a été lu par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'Étranger, Dr Morissanda Kouyaté.



En substance, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Moroni. Ils se sont engagés à donner une nouvelle impulsion à ces relations dans le cadre de la coopération bilatérale. Azali Assoumani a également salué la conduite inclusive du processus de transition, marqué par une vision refondatrice, et a apporté son soutien aux aspirations légitimes de développement et d'émergence du peuple de Guinée, portées par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition.



En retour, le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef suprême des Armées, a exprimé toute sa gratitude à son homologue comorien ainsi qu'à l'Union africaine pour leur engagement et leur soutien en faveur de la stabilité et du développement de la Guinée. Il a souligné l'importance de la solidarité africaine face aux défis auxquels le continent est confronté, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de lutte contre le changement climatique.



Le Président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a promis d'apporter tout son soutien à la Guinée pour la réussite de son processus de transition, en alignement avec les aspirations légitimes du peuple souverain de Guinée.