Guinée : le président de la Transition a inauguré le nouvel hôpital militaire à Conakry

Le lundi 30 octobre 2023, le président de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a officiellement ouvert les portes de l'hôpital militaire de Conakry, situé au camp Samory Touré.



La cérémonie a été honorée par la présence distinguée d'officiers supérieurs de l'armée, de la police nationale et de la douane, rapporte la présidence de la République.



Cet hôpital militaire de Conakry a été inauguré avec des équipements médicaux de pointe, soulignant l'engagement du président de la République en faveur du bien-être en matière de santé, pour les militaires et la population en général.



Parmi ces équipements figurent un scanner de dernière génération, une naso-fibroscopie ultramoderne, des équipements échographiques de pointe et des blocs opératoires entièrement rénovés, entre autres. Les chambres d'hospitalisation ont été conçues pour offrir un confort optimal, et un laboratoire d'analyses biomédicales a été mis en place pour des diagnostics précis.



Lors de la cérémonie d'inauguration, le colonel Moriba Dione, directeur général de l'hôpital, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État, pour cette avancée majeure dans le secteur de la santé. Il a souligné que cet hôpital moderne était destiné non seulement aux Forces de défense et de sécurité, mais également ouvert aux populations locales ayant besoin de soins de qualité.



Après la coupure du cordon inaugural, une visite guidée a permis au chef de l'État de découvrir de près les services médicaux de premier ordre offerts par cet établissement. L'hôpital militaire de Conakry, avec ses infrastructures et instruments médicaux de pointe, ainsi que son engagement en faveur du bien-être de la population, s'annonce comme un véritable pilier innovant en matière de santé en Guinée.



Cette inauguration marque un pas significatif dans l'amélioration des services de santé pour les militaires et les citoyens du pays.