Guyane : le Fonds saoudien pour le développement signe deux accords de prêt d'une valeur de 150 millions $

Ces accords consistent à financer, par l'intermédiaire du FSD, les "Travaux de développement des infrastructures pour le projet du secteur du logement" et le "Projet de construction du pont de Wismar".



Les accords signés reflètent les efforts entrepris par l'Arabie saoudite, par le biais du Fonds saoudien pour le développement, afin de soutenir le développement durable dans les pays en développement et les petits États insulaires en développement (PEID). Le premier accord de prêt, dont la valeur est de 100 millions de dollars, concernant les travaux de développement des infrastructures pour le projet du secteur du logement, vise à développer l'infrastructure pour fournir environ 2 500 logements dans trois régions différentes de la Guyane. Le deuxième accord de prêt, d'une valeur de 50 millions de dollars, consacré au projet de construction du pont de Wismar, vise à améliorer la connectivité du réseau routier et la fluidité des transports, à réduire les embouteillages et à renforcer la sécurité routière.



Lors de la cérémonie de signature, le président Ali a déclaré: "Nous sommes ravis d'avoir pu faire avancer les projets à un tel rythme", rappelant que ces projets n'apporteront pas seulement un soulagement temporaire mais aussi un bénéfice permanent aux citoyens puisqu'ils font partie du plan directeur d'infrastructure plus large adopté au pays et aideront la Guyane dans son cheminement vers la modernisation.



Pour sa part, le directeur général du FSD, Sultan Al-Marshad, a souligné : "Les accords conclus aujourd'hui marquent l'entrée du FSD à la Guyane et le début de la coopération de nos deux pays en matière de développement. Les accords visent à soutenir les secteurs du logement et des infrastructures de transport dans le pays, ce qui apportera des avantages majeurs en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie. Ces deux projets d'infrastructure soutiendront l'accès aux services vitaux et représenteront un incitateur essentiel pour atteindre sept objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l'ODD 3, Bonne santé et bien-être, l'ODD 6, Eau propre et assainissement, et l'ODD 11, Villes et communautés durables".