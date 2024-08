Haïti : Les États-Unis sanctionnent l’ancien Président Haïtien Michel Martelly pour trafic de drogue

Michel Martelly est accusé d'avoir abusé de son influence en tant que président pour faciliter le trafic de drogue et parrainer de nombreux gangs basés en Haïti.

Ces activités ont exacerbé la violence liée aux gangs et ont gravement contribué à l'instabilité politique et à l'insécurité dans le pays.



La déclaration souligne l'inacceptabilité du pillage de l'avenir du pays par les élites politiques et économiques haïtiennes. Les États-Unis affirment leur détermination à promouvoir la responsabilisation de tous ceux dont les actions alimentent la violence et déstabilisent l’environnement politique en Haïti, indépendamment de leur statut.



Cette décision souligne l'engagement des États-Unis à lutter contre la corruption et le trafic de drogue en Haïti, tout en appelant à un changement positif pour le peuple haïtien.