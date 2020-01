HeidelbergCement va injecter plus de 30 millions de dollars dans la production du ciment au Togo

Lomé - Le groupe allemand HeidelbergCement prévoit cette année un investissement de plus de 30 millions de dollars dans l’extension de sa filiale CIMTOGO, la principale usine de production de ciments au Togo.



C’est ce qu’a annoncé ce mercredi 8 janvier 2020 à Lomé, Eric GOULIGNAC, DG de la multinationale au Togo au cours d'une rencontre avec les professionnels des médias. L’entreprise entend ainsi apporter sa contribution à la mise en œuvre de l’axe 2 du Plan national de développement (PND) qui vise à développer les industries extractives.



Avec cet investissement, le groupe ambitionne d'augmenter la capacité de broyage de l'usine Cimtogo Lomé de plus d'un million de tonnes par an. Via la réalisation de ce projet, l'entreprise qui revendique avoir créé environ 4000 emplois directs et indirects au Togo prévoit une augmentation de 30% des emplois directs créés.



200 voire 300 personnes travailleront sur ce projet, indiquent les responsables de la société. Le représentant pays de HeidelbergCement group a déclaré : « Par cet investissement, le groupe HeidelbergCement croit en les perspectives de l'économie togolaise et continue à apporter sa contribution à son développement avec la transformation des ressources nationales dans le cadre du PND ».



Ce nouveau financement portera à 250 millions dollars, le total investi en 9 ans par le géant cimentier au Togo. Rappelons qu’en dehors de CIMTOGO à Lomé, le groupe a ouvert une station de broyage à Kara et une usine intégrée de clinker « Scantogo » à Tabligbo.