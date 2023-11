Hongrie : le Parlement autorise le déploiement d'un contingent militaire au Tchad

Le Parlement donne son accord au déploiement d'un contingent militaire des forces de défense hongroises de 200 à 400 personnes par rotation, équipé des moyens techniques, des armes et des équipements nécessaires, sur le territoire de la République du Tchad jusqu'au 31 décembre 2025, pour fournir des services de conseil, de soutien et d'encadrement sur le champ de bataille, pour protéger les citoyens hongrois et les intérêts hongrois sur place, et pour soutenir la lutte contre le terrorisme, en coopération avec les forces internationales alliées, si nécessaire, et pour le déployer en fonction des besoins.



La contribution couvre également les missions militaires sur le territoire des États limitrophes de la République du Tchad à l'appui des missions de la Hungary Helps Agency Nonprofit Public Limited Company conformément au rôle hongrois tel que défini au point 1, sur le territoire de la République du Tchad, en cas de mandat juridique international ou d'invitation de l'État et en possession d'un tel mandat, afin de protéger les citoyens hongrois et les intérêts hongrois dans ce pays.