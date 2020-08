INTERNATIONAL Huawei lance « iTB Recruitment Union », une plateforme pour recruter les jeunes talents

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Août 2020



Dans le cadre de son ambition d'accompagner la jeunesse, Huawei lance « iTB Recruitment Union », une plateforme conjointe d'entreprises visant au recrutement des jeunes diplômés dans le secteur des communications et des technologies de l'information. Cette plateforme comprend Huawei et quatre de ses fournisseurs partenaires. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Huawei, convaincu de la nécessité de soutenir et d'autonomiser les diplômés d'éminentes universités égyptiennes. Pour ce faire, Huawei lance cette plateforme de recrutement, qui proposera également des programmes de formation visant à combler le fossé entre les exigences du marché du travail et les compétences des diplômés.



L'événement de lancement a réuni des représentants de Huawei Technologies, des responsables et chefs d'entreprises partenaires ainsi que des doyens de facultés et de centres de formation. On cite notamment parmi les personnalités présentes Jerry Levy, chef du secteur des achats chez Huawei Egypte ; Mohamed Fahmy, directeur du développement commercial chez Ecotel ; Ihab Mohi, PDG d'Actel ; Mohamed El-Sayed, directeur général d'Afro Egypt et Mahmoud Al- Hinawi, directeur régional d'Operate ECT.



La plateforme iTB Recruitment Union fonctionnera de la façon suivante : après avoir sélectionné les jeunes talents qui auront obtenu les certificats internationaux Huawei, elle leur proposera des opportunités d'emploi aux niveaux local, régional et mondial. En effet, Huawei ambitionne à ce que cette union devienne la plateforme principale pour le développement des carrières et de l'emploi des nouveaux diplômés sur le marché des télécommunications et des TIC en Afrique.



Vincent San, PDG de Huawei Égypte, a commenté : « Je suis très honoré de coopérer avec nos partenaires dans le lancement de cette union qui permettra l’intégration des jeunes talents sur le marché professionnel. Ce projet renforcera le rôle de la transformation numérique, en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés dotés de compétences et de capacités compétitives, ce qui se reflètera positivement sur les performances et le développement du secteur des TIC en Égypte. Chez Huawei, nous sommes convaincus du rôle que jouent les jeunes dans le développement de ce secteur, et nous soutenons la stratégie égyptienne de transformation numérique dans le cadre de la Egypt Vision 2030. »



Il a ajouté : « Chez Huawei, nous croyons en la nécessité d'investir dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons. En tant qu'entreprise opérant sur le marché égyptien depuis plus de 20 ans, nous avons une énorme responsabilité sociétale. Nous sommes convaincus que les jeunes sont le principal catalyseur de la croissance et de la prospérité. A ce titre, nous avons développé une stratégie sur cinq ans, à travers la Huawei Academy et le programme iTB, au cours de laquelle nous avons pu proposer des opportunités de formation et des compétitions. Le lancement d'aujourd'hui s’inscrit dans cette même lignée, et nous n’en sommes qu’au début. En effet, nous voulons faire de cette initiative la plateforme incontournable pour les jeunes diplômés égyptiens et africains. Nous avons d’ores et déjà pu générer près de 90 opportunités d'emploi. Chez Huawei notamment, nous avons recruté 18 diplômés des facultés d'ingénierie et d'informatique et de technologie de l'information. »





