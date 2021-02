Idriss Deby : "la misère et la précarité alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme"

"Si des jeunes ont choisi, par désespoir, le camp du mal, il nous revient de créer les conditions nécessaires de bien-être social en vue de les soustraire aux griffes des monstrueuses organisations terroristes. À cet égard, le financement des programmes et projets de développement est un impératif de premier ordre car toute opportunité socio-économique créée est une arme de destruction du terrorisme qui est ainsi mise au point".

N'Djamena - Le président du Tchad Idriss Deby a estimé lundi, à l'ouverture de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, que "le succès de la lutte contre le terrorisme est fortement tributaire des actions de développement".Le dirigeant tchadien a ajouté que "la misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent dans notre espace". Il a réitéré l'importance des actions de développement pour redonner de l'espoir à la jeunesse :De l'avis d'Idriss Deby, le programme d’investissements prioritaires du G5 Sahel "est sans nul doute la clé du succès de la bataille que nous menons sur le front sécuritaire et terroriste". Il appelle à plus de contributions pour renforcer les actions sur le terrain.