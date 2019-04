Idriss Déby : "un délai de 3 mois au Soudan pour parvenir à un régime démocratique"

Le président du Tchad Idriss Déby a rencontré ce mardi ses homologues égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et congolais Denis Sassou Nguesso, après la clôture des rencontres sur le Soudan et la Libye. Le dirigeant tchadien n'a pas pris part à la rencontre sur la Libye.



La rencontre avec le président en exercice de l’Union Africaine, Abdel-Fattah Al-Sissi a durée deux heures. "Les deux hommes d’Etat ont fait le tour d’horizons de deux situations avant d’aborder la coopération tchado-égyptienne, une coopération dense, fructueuse, avantageuse surtout visible et lisible dans divers domaines au Tchad", précise la Présidence du Tchad.



Idriss Déby a ensuite rencontré son homologue Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l’Union africaine chargé du dossier libyen. Les deux présidents ont échangé pendant une heure de temps.



« Un délai supplémentaire de 3 mois est accordé au Conseil militaire soudanais de transition pour parvenir à un régime démocratique. Pour la Libye, un cessez-le-feu et une décrispation de la tension entre les belligérants sont incontournables pour le retour de la paix », a déclaré le président du Tchad.