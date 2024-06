Importation et exportation de produits pétroliers au Tchad : nouvelles dispositions

Désormais, toute demande d'autorisation d'importation ou d'exportation de produits pétroliers devra être accompagnée d'un avis technique préalable délivré par le ministère en charge du Pétrole, des Mines et de la Géologie.



L'analyse des dossiers par le ministère permettra d'évaluer la pertinence des demandes, d'assurer la conformité des opérations aux réglementations en vigueur et de contribuer à la préservation des intérêts nationaux.

Ces nouvelles dispositions prennent effet à compter du 5 juin 2024. Les opérateurs du secteur sont tenus de s'y conformer dès que possible.



L'instauration d'un système d'avis technique préalable vise à lutter contre la fraude, les pratiques illégales et la contrebande dans le secteur pétrolier.



En collectant des données précises sur les flux de produits pétroliers, le ministère pourra mieux orienter ses politiques et rationaliser l'exploitation de ces ressources stratégiques pour l'économie tchadienne.



La mise en place d'un processus transparent d'analyse des demandes d'importation et d'exportation contribuera à renforcer la gouvernance du secteur pétrolier et à garantir le respect des réglementations en vigueur.



Les opérateurs devront prévoir un délai supplémentaire pour l'obtention de l'avis technique préalable avant de soumettre leur demande d'autorisation. Les dossiers de demande devront inclure l'ensemble des pièces justificatives requises et répondre aux critères d'analyse définis par le ministère.



Les opérateurs devront veiller à ce que leurs opérations soient conformes à l'ensemble des réglementations en vigueur en matière d'importation et d'exportation de produits pétroliers.



En conclusion, la nouvelle procédure d'obtention des autorisations d'importation et d'exportation de produits pétroliers au Tchad s'inscrit dans une démarche de renforcement du contrôle du secteur, d'optimisation de la gestion des ressources pétrolières et de promotion de la transparence. Les opérateurs du secteur sont appelés à s'adapter à ces nouvelles dispositions en anticipant leurs demandes, en constituant des dossiers complets et en respectant scrupuleusement les réglementations en vigueur.