Inde : 41 morts suite à de fortes pluies dans le nord du pays

La situation est grave dans l’Himachal Pradesh, où les glissements de terrain et les inondations provoqués par les pluies ont quasiment paralysé la vie normale dans un certain nombre de districts. Des coulées d’eau et de boue ont emporté des habitations, des commerces, des voitures et des camions. Des glissements de terrain et des inondations ont également été signalés dans l’Uttarakhand adjacent, où le niveau de l’eau dans les rivières a dépassé des seuils dangereux.



Les autorités de la capitale indienne ont déclaré que le niveau de la rivière Yamuna devrait dépasser le seuil dangereux le 11 juillet. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a fait savoir sur Twitter qu'il avait demandé aux responsables de "rester vigilants et de surveiller la situation de près".



Dimanche, la capitale indienne a enregistré 153 mm de précipitations en 24 heures, du jamais vu en 40 ans. Toutes les écoles de New Delhi et d’un certain nombre de banlieues sont fermées lundi. Les autorités conseillent aux entreprises privées de faire télétravailler leurs salariés, si possible, afin d’éviter les embouteillages sur les routes inondées. La ville a mis en place 16 points de contrôle pour surveiller la situation dans les zones sujettes aux inondations.