Indice mondial du bonheur : le Tchad au bas du classement

Le Tchad se classe au 114ème rang mondial de l'indice du bonheur, selon les dernières données.



Le pays se retrouve derrière des nations telles que l'Ouganda, le Sri Lanka, le Kenya, le Niger, la Tunisie, le Pakistan, le Ghana, le Burkina Faso, la Namibie, la Mauritanie et le Sénégal, avec un gap de 95% par rapport aux autres pays. À l'autre extrémité du classement, la Finlande occupe la première place en tant que pays le plus heureux au monde.



Le Tchad est devancé par des pays comme le Cambodge, le Bénin, le Bangladesh, la Gambie, le Mali, l'Égypte, le Togo, l'Éthiopie, le Madagascar, les Comores, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et l’Afghanistan. Le Cameroun, pays voisin, est classé 96ème, loin devant le Tchad. Plus de dix ans se sont écoulés depuis la publication du premier Rapport mondial sur le bonheur.



Il y a exactement dix ans, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 66/281, proclamant le 20 mars comme Journée internationale du bonheur, à célébrer chaque année. Depuis lors, de plus en plus de personnes croient que le succès en tant que pays devrait être jugé par le bonheur de la population.



Un consensus se dégage également sur la manière de mesurer le bonheur. Ce consensus signifie que le bonheur national peut maintenant devenir un objectif opérationnel pour les gouvernements. Lorsque le bonheur est accepté comme objectif gouvernemental, cela a d'autres effets profonds sur les pratiques institutionnelles.



La santé, notamment la santé mentale, prend encore plus d'importance, tout comme la qualité du travail, de la vie familiale et de la communauté. Pour les chercheurs également, il y a des défis majeurs. Toutes les politiques gouvernementales devraient être évaluées en fonction du bien-être (par dollar dépensé). Et comment promouvoir la vertu doit devenir un sujet d'étude majeur.