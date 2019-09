Industrie : des tracteurs agricoles bientôt montés dans la zone économique spéciale de Maloukou

Monsieur Gilbert Ondongo, ministre congolais de l’économie et du portefeuille public, Monsieur Claude Wilfried Etoka, président directeur général de la société Eco Oil Energie et Monsieur Cai Jibo, président du conseil d’administration de la société chinoise Yto Camaco ont visité les installations de l’usine de montage de tracteurs.



A l’occasion un engin a été présenté à la forte délégation des participants au 5ème forum Investir en Afrique, conduite par le ministre des Zones économiques spéciales, Gilbert Mokoki comme prototype des tracteurs qui seront montés par cette usine. Et, « les premiers tracteurs pourraient être disponible au premier semestre de l’année 2020 parce qu’il s’agit de monter, donc on va relativement aller très vite », selon M. Mohamed Samba, administrateur de Eco-Camaco.



La fiche technique renseignant sur l’usine, indique que sa « capacité de production est évaluée à 3 000 tracteurs par an pour une seule équipe, soit 8 heures de travail par jour. Alors que, 6 000 tracteurs par an pour deux équipes, soit 16 heures de travail par jour. Et la production devra atteindre 9 000 tracteurs par an si l’on fait travailler trois équipes, soit 24 tracteurs par jour ».



Satisfaction du gouvernement congolais



Le ministre de l’économie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo a lui aussi fait le déplacement de Maloukou. Se réjouissant de l’aboutissement de ce qui, selon lui, n’était hier qu’un projet. « Je dois me féliciter de la démarche qui est la nôtre », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous avons commencé à concevoir un projet, un accord a été signé en chine. Désormais, la société à une Assemblée générale et un conseil d’administration, les organes qui vont se retrouver pour délibérer et donner de vie réellement à la société », a précisé Gilbert Ondongo.



Le ministre de l’économie et du portefeuille public a également relevé l’intérêt pour le gouvernement d’appuyer ce projet pour qu’il soit une réussite et qu’il ne soit pas l’unique, de sorte que l’agriculture soit réellement et soutenue. « Nous devons le hisser vers le haut pour servir de plateforme pour le développement de notre pays », a encore déclaré le ministre Gilbert Ondongo. « L’agriculture et les ressources naturelles doivent servir de base à l’industrialisation » comme cela est prévu dans le plan stratégique du gouvernement, a poursuivi Gilbert Ondongo.



Citant sans le nommer, un membre du conseil d’administration de la société, Gilbert Ondongo a rassuré « qu’en octobre, va se tenir le conseil d’administration et on lancerait alors le processus conduisant à la production des tracteurs, outil de développement dans notre pays », a-t-il conclu.



Le 11 septembre 2019, date mémorable



La société Eco-Camaco est née le 11 septembre 2019. Société à capitaux mixtes, Eco-Camaco est le fruit du partenariat public-privé. L’Etat congolais qui y détient 30% de parts, alors que Eco Oil Energie a 30%, contre 40% pour la société Yto Camaco. Les statuts portant sa création de Eco-Camaco ont été signés le 11 septembre, au centre international de conférence de Kintelé, en marge en marge du 5ème forum Invertir en Afrique.



L’Etat congolais a été représenté par Gilbert Ondongo, ministre congolais de l’économie et du portefeuille public. Monsieur Claude Wilfried Etoka a signé pour la société Eco Oil Energie dont il est le président directeur général. Monsieur Cai Jibo, président du conseil d’administration de la société Yto Camaco a également signé ces statuts.



L’accord portait sur le projet de création de la société Eco-Camaco a été signé, il y a un an, le 08 septembre 2018 à Shanghai, en Chine.