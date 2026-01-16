Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Infrastructures : Ultimatum et travaux de nuit sur l'axe Djouman–Laï (82 km)


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


Le ton est monté d'un cran ce matin sur le chantier de la Route Nationale reliant Djouman à Laï. Constatant une cadence insuffisante, le Ministre des Infrastructures a imposé une réorganisation totale du calendrier de l'entreprise CGCOC, avec une exigence claire : zéro retard supplémentaire.


  Dans le cadre de sa tournée d’inspection des projets routiers dans le sud du pays, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, M. Amir Idriss Kourda, est arrivé hier soir à Laï, le chef-lieu de la Province de Tandjilé.

 

Ce dimanche 18 janvier 2026, le ministre, accompagné de M. Adoum Moustapha Brahimi, Délégué général du Gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, ainsi que des équipes techniques du ministère, de l’entreprise exécutante CGCOC, et du bureau de contrôle, a visité le chantier de construction de la route nationale Djoumane-Laï, longue de 82 kilomètres.

 

Lors de cette visite, l'objectif principal était d'évaluer l’état d’avancement des travaux et d’apprécier la qualité des ouvrages en cours de réalisation.

 

Attaché à la rigueur et au respect des délais, le ministre a constaté un retard dans l’exécution de ce chantier essentiel pour le désenclavement et le développement socio-économique de la région.

 

Face à cette situation, M. Kourda a instruit fermement l’entreprise en charge des travaux de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour accélérer le rythme des chantiers.
Dans une approche pragmatique :
  • Il a ordonné l’instauration immédiate des travaux de nuit.
  • Il a demandé à l’entreprise de multiplier les équipes sur le terrain et de renforcer les équipements de chantier.

 

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’une coordination étroite avec les services techniques du ministère afin que les travaux puissent s'achever au plus tard fin novembre 2026.

 

L'engagement du ministère pour le désenclavement et le développement infrastructural du Tchad est manifeste à travers ces actions. L'instauration des travaux de nuit et la mobilisation des ressources visent à garantir un avancement rapide des projets stratégiques pour la région.
Peter Kum
Peter Kum



