Inondations au Cameroun : 350 millions de FCFA débloqués pour les sinistrés de l’Extrême-Nord

Face aux récentes inondations qui ont ravagé une grande partie de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, le gouvernement a décidé de prendre des mesures urgentes pour venir en aide aux populations sinistrées. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 13 septembre 2024 à Yaoundé.



Selon les dernières estimations du gouvernement camerounais, près de 200 000 personnes ont été affectées par ces intempéries, subissant des pertes considérables en termes de biens matériels et d’infrastructures. Pour faire face à cette crise humanitaire, le chef de l’État a ordonné le déblocage d’une enveloppe budgétaire de 350 millions de francs CFA. Cette somme sera destinée à apporter une aide d’urgence aux 950 familles les plus touchées dans le département du Mayo-Danay.



Les fonds débloqués serviront notamment à l’achat de vivres et de produits de première nécessité pour les sinistrés ; la prise en charge des soins médicaux des personnes blessées ou malades et la remise en état des infrastructures endommagées telles que les routes, les ponts et les bâtiments publics.



Par ailleurs, le ministre Atanga Nji a indiqué que des mesures à long terme seront mises en œuvre pour prévenir et mieux gérer les risques liés aux inondations à l’avenir. Il a notamment évoqué la nécessité de renforcer les systèmes d’alerte précoce, d’améliorer la gestion des bassins versants et de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques en matière de prévention des catastrophes naturelles.



Ces inondations mettent en évidence la vulnérabilité de certaines régions du Cameroun face aux changements climatiques. Elles rappellent également l’importance de renforcer la résilience des communautés locales et de mettre en place des politiques publiques adaptées pour faire face à ces défis.