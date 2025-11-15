Alwihda Info
TCHAD

Insalubrité à N’Djamena : les citoyens face à leurs responsabilités


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 16 Novembre 2025


Plusieurs quartiers de N’Djamena sont confrontés à un problème d’insalubrité qui trouve en grande partie son origine dans l’incivisme des citoyens. Cette situation préoccupe les riverains et engendre d'importants risques sanitaires.


Il suffit d’observer des quartiers de la capitale tels que Ridina, Dembé, Chagoua, Abena, Diguel ou le marché à mil pour constater la gravité du problème. Les populations déposent des ordures dans les espaces publics ou aux carrefours, créant ainsi des odeurs nauséabondes qui incommodent les passants.

 

« Nous sommes dépassés par cette situation. Notre quartier s'est transformé en dépotoir. Chaque soir, des gens viennent déposer des déchets ménagers derrière chez nous. Comme nous sommes proches du marigot, l’odeur nous met vraiment mal à l’aise », témoigne Ousmane Idriss, jeune habitant du quartier Diguel.

 

Pire encore, certaines personnes à bord de grosses cylindrées se permettent de jeter des bouteilles d’eau, des peaux de bananes, des sachets plastiques ou d’autres déchets sur la voie publique en pleine circulation. Toutes ces pratiques relèvent d’un incivisme flagrant.

 

Le "Samedi citoyen" et l'adhésion mitigée

 

Pour sensibiliser la population et l’amener à prendre ses responsabilités en matière d’hygiène et d’assainissement, la mairie de N’Djamena a lancé depuis quelque temps le « Samedi citoyen ». Cette initiative consiste à mobiliser chaque samedi l’ensemble des acteurs de la population (hommes, femmes, jeunes, commerçants, associations, etc.) pour des opérations de salubrité. Les autorités exigent d’ailleurs des commerçants de n’ouvrir qu’à partir de 10 heures pour participer activement à ces opérations.

 

Cependant, force est de constater que l'adhésion de la population à cette initiative reste mitigée. De nombreux commerçants, au lieu de participer au nettoyage, préfèrent rester devant leurs échoppes et attendre 10 heures pour ouvrir, sans contribuer à l’opération de salubrité pourtant demandée par la municipalité.

 

Opportunités d'amélioration

 

Pour changer la donne, il est essentiel que la mairie renforce la sensibilisation sur l’importance de l’hygiène et de l’assainissement. L’installation de panneaux illustrés aux carrefours, accompagnée de messages clairs interdisant le dépôt anarchique d’ordures, serait également nécessaire. De même, la mise en place de bacs à ordures dans plusieurs sites faciliterait le stockage temporaire des déchets.

Par ailleurs, depuis quelque temps, des éboueurs indépendants sillonnent plusieurs quartiers avec leurs pousse-pousse pour assurer la pré-collecte des déchets dans les concessions avant de les déposer dans les centres de transfert, tout en gagnant leur revenu quotidien.

En soutien à cette initiative, le maire de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a officiellement remis un premier lot de pousse-pousse à ces éboueurs indépendants, le mardi 4 novembre 2025. Ce geste s’inscrit dans la dynamique engagée par la commune de N’Djamena pour améliorer durablement la gestion des déchets ménagers et soutenir les acteurs locaux qui contribuent activement à la propreté urbaine.



