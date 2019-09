Insérez du papier, multipliez les possibilités

Canon lance imagePRESS C165, une imprimante polyvalente et tout un monde d’opportunités. Le meilleur de notre technologie primée imageRUNNER ADVANCE et de l’interface utilisateur, combinés à une suite d’outils professionnels imagePRESS faciles à utiliser. Pour être créatif, il vous suffit désormais d’appuyer sur un bouton. Le temps, c’est de l’argent et imagePRESS C165 va vous aider à économiser les deux.

L’ART DE FAIRE PLUS AVEC MOINS

Une multitude d’options pour une machine facile à utiliser. ImagePRESS C165 imprime tout ce dont vous avez besoin dans vos activités courantes, avec une qualité professionnelle. Simplicité d’emploi : vous n’avez même pas besoin de posséder des compétences en matière d’impression. C’est la machine qui fait tout le travail. Résultat : une qualité d’impression exceptionnelle, davantage de choix et des documents à votre disposition en quelques instants.

Somesh Adukia, directeur régional des ventes, Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (http://www.Canon-CNA.com) a déclaré : « Nous savons que vous êtes tenus de faire plus avec moins, en un temps réduit et avec des budgets restreints. Nous voulons contribuer à vous faciliter la vie. C’est pourquoi nous vous proposons une imprimante qui peut tout faire pour vous en un rien de temps : de la numérisation et de l’impression de base aux affiches qui attirent l’attention, en passant par les offres locales et les invitations personnalisées à des événements. ImagePRESS C165 sait tout faire sans nécessiter aucun savoir-faire technique, ce qui en fait le choix idéal pour tout environnement professionnel. »

SOYEZ CRÉATIF

Vous voulez impressionner votre conseil d’administration avec une présentation originale, mais aujourd’hui est le dernier jour pour la réaliser ? Aucun problème ! Vous devez imprimer des programmes pour votre prochaine conférence de ventes ? C’est un jeu d’enfants ! Optez pour des formats accrocheurs en utilisant des pliages fantaisie, utilisez du papier plus épais pour une impression à l’aspect de qualité ou du papier texturé pour augmenter l’impact. Désormais, vous pouvez imprimer plus facilement sur un plus vaste éventail de supports.

Certains consommateurs laissent un achat potentiel en attente dans leur panier virtuel ? Encouragez-les à finaliser leur achat grâce à un courrier spécial avec enveloppe imprimée personnalisée : voilà de l’argent qui rentre et des points de fidélité en plus – un gain double pour vous. Ou encore : disposer de dépliants ciblés pour votre public, à la finition de qualité professionnelle, pourrait vous permettre de conclure le marché et de décrocher le contrat.

Somesh Adukia explique : « Etant tous des clients, nous devons donc tous nous demander : "Qu'est-ce qui me pousse à opter pour une marque ?" C’est ici que l’impression créative peut réellement faire la différence. La réalité physique de l’impression éveille les sens et une personnalisation intelligente peut encourager le passage à l’action. À l’ère du numérique, l’impression peut stimuler l’engagement. Vous pourrez constater un impact positif sur votre activité et voir comment cela contribue à générer un retour sur investissement capital. »

TRAVAILLEZ TRANQUILLEMENT, SOUTENUS ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Nul besoin de vous préoccuper de l’installation et de la mise en service de l’imprimante, car toutes les machines de notre gamme imageRUNNER ADVANCE s’intègrent en douceur à votre configuration et à votre flux de travail actuels. Vous restez toujours entre de bonnes mains, avec les mêmes fonctionnalités de sécurité intégrées qui protègent vos informations. Notre équipe, qui est en permanence à votre écoute, vous aidera à régler le moindre problème pour que votre entreprise puisse se concentrer sur la réalisation de ses objectifs.

À propos Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) :

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (http://www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe. La création de CCNA en 2016 constitue une étape stratégique qui vise à améliorer l’activité de Canon au sein de la région Afrique – en renforçant la présence et l’objectif de Canon dans chaque pays.

CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à travailler aux côtés de ses clients et à satisfaire leurs demandes, au sein d’un marché africain en rapide évolution. Canon est présent sur le continent africain depuis plus de 15 ans par l’intermédiaire de ses distributeurs et de ses partenaires qui ont bâti avec succès une solide base de clientèle dans la région.

CCNA assure la fourniture de produits de haute qualité et à la pointe de la technologie qui répondent aux exigences du marché en évolution rapide de l’Afrique. Avec plus d’une centaine d’employés, la Société gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique.

La philosophie d’entreprise de Canon est fidèle au concept japonais du Kyosei : « Vivre et travailler ensemble pour l’intérêt général ».

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : http://www.Canon-CNA.com

