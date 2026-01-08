Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Intégration Économique : Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay dopent les échanges entre le Sénégal et la Mauritanie


Alwihda Info | Par - 10 Janvier 2026


Les Premiers ministres du Sénégal et de la Mauritanie ont franchi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale ce vendredi 9 janvier 2026. En recevant les leaders du secteur privé des deux pays, Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay ont réaffirmé leur volonté de faire du business transfrontalier le moteur de la croissance régionale.


Intégration Économique : Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay dopent les échanges entre le Sénégal et la Mauritanie



 

La salle d'audience de la Primature à Dakar a servi de cadre à une rencontre stratégique entre les chefs de gouvernement et le Conseil d’Affaires Mauritanie-Sénégal (CAMS). Cette réunion fait suite à une première session tenue l'année dernière à Nouakchott, marquant ainsi une volonté de suivi et de pérennisation des engagements privés.

 

Le secteur privé comme fer de lance

 

Pour Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay, la coopération entre les deux États ne doit pas se limiter aux accords diplomatiques, mais doit se traduire par des investissements concrets portés par les nationaux.

 

Les discussions ont porté sur plusieurs leviers d'accélération :

  • Fluidification du commerce : Simplification des procédures douanières et logistiques entre les deux pays.
     

  • Énergie et Gaz : Synergie des entreprises locales autour du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).
     

  • Infrastructures : Maximisation des opportunités offertes par le futur pont de Rosso.


     

Un soutien politique réaffirmé

 

Les deux Premiers ministres ont unanimement réitéré leur soutien indéfectible aux opérateurs économiques membres du CAMS. L'objectif affiché est de lever les barrières non tarifaires et d'encourager la création de co-entreprises (joint-ventures) sénégalo-mauritaniennes.

« Cette audience prouve que l'intégration économique est en marche. Nos secteurs privés sont désormais au cœur des décisions stratégiques de nos deux nations », a souligné un membre du Conseil d'Affaires à la sortie de l'audience.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

N'Djamena : Le Projet PILIER valide son budget 2026 pour passer aux grands travaux de résilience

N'Djamena : Le Projet PILIER valide son budget 2026 pour passer aux grands travaux de résilience

Enseignement Supérieur : L'INSEM de Moussoro cap sur la modernisation et la digitalisation Enseignement Supérieur : L'INSEM de Moussoro cap sur la modernisation et la digitalisation 09/01/2026

Populaires

Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo

09/01/2026

Présentation d'armes de guerre et de présumés coupeurs de route au Salamat

09/01/2026

Bangui : Le Président Touadéra et l’Épiscopat centrafricain au chevet des défis nationaux

09/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 09/01/2026 - Djidda Mahamat

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter