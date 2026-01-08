Intégration Économique : Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay dopent les échanges entre le Sénégal et la Mauritanie

La salle d'audience de la Primature à Dakar a servi de cadre à une rencontre stratégique entre les chefs de gouvernement et le Conseil d’Affaires Mauritanie-Sénégal (CAMS). Cette réunion fait suite à une première session tenue l'année dernière à Nouakchott, marquant ainsi une volonté de suivi et de pérennisation des engagements privés.







Le secteur privé comme fer de lance

Pour Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay, la coopération entre les deux États ne doit pas se limiter aux accords diplomatiques, mais doit se traduire par des investissements concrets portés par les nationaux.







Les discussions ont porté sur plusieurs leviers d'accélération :



Fluidification du commerce : Simplification des procédures douanières et logistiques entre les deux pays.



Énergie et Gaz : Synergie des entreprises locales autour du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Infrastructures : Maximisation des opportunités offertes par le futur pont de Rosso.







Un soutien politique réaffirmé

Les deux Premiers ministres ont unanimement réitéré leur soutien indéfectible aux opérateurs économiques membres du CAMS. L'objectif affiché est de lever les barrières non tarifaires et d'encourager la création de co-entreprises (joint-ventures) sénégalo-mauritaniennes.

