Internet : Airtel Tchad explique les perturbations dues à une panne au Cameroun et au Tchad

La société de téléphonie mobile Airtel Tchad a informé ce vendredi ses clients que la perturbation de la connexion Internet, observée depuis plusieurs heures, était due à une double coupure de la fibre optique.



Selon le communiqué officiel, cette panne a été causée par une coupure survenue au niveau de Camtel au Cameroun et de Tchad Safitel. Une situation qui, précise l’opérateur, était totalement indépendante de sa volonté.



Airtel Tchad assure que le problème est désormais entièrement résolu et que le service Internet est de nouveau opérationnel sur l’ensemble du territoire.