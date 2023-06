Introduction : Pourquoi il est important d'ajouter des sous-titres

Alors, ne manquez pas l'occasion de toucher le cœur et l'esprit de chaque spectateur. Ajoutez un sous-titre automatique à vos créations et faites rayonner votre message avec clarté et impact. Le moment est venu pour savoir comment ajouter des sous-titres sur YouTube.Lorsque vous voulez ajouter sous-titre video youtube, quelques conseils simples peuvent faire toute la différence. Parlons d'abord des couleurs : la plupart optent pour des teintes vives et contrastées comme le blanc ou le noir, mais n'hésitez pas à explorer d'autres options. Si votre vidéo présente des scènes sombres ou claires, une police colorée peut être envisagée, à condition qu'elle reste agréable à l'œil. Ensuite, la taille joue un rôle crucial. Il est essentiel de choisir une taille adaptée à la vidéo. Évitez une taille trop grande qui obstruerait l'écran et masquerait les informations essentielles.À l'inverse, ne la rendez pas trop petite au point de rendre la lecture difficile pour les spectateurs. Enfin, l'alignement est un aspect à ne pas négliger. Optez pour un alignement à gauche ou, si vous préférez, au centre, mais évitez l'alignement à droite qui peut perturber la lecture. Ces conseils simples vous permettront de créer un sous-titre percutant, qui facilitera la compréhension et l'accessibilité de votre contenu.



Des outils puissants pour créer des sous-titre





Donc comment ajouter des sous-titres sur youtube et gagner du temps ? Bien que Wondershare Filmora, un logiciel montage vidéo qui propose un éditeur de sous-titre automatique intégré. Pour la création de sous-titres pour de grands projets vidéo nous avons des solutions pour accélérer votre processus de création d’un sous-titre youtube . La première option consiste à utiliser l'éditeur de sous-titre de Wondershare Filmora. Il est convivial et simple, vous permettant d'ajouter facilement un sous-titre youtube à vos vidéos. Importez simplement votre vidéo, choisissez un modèle de sous-titre, personnalisez la police, la taille, la position, l'animation et les couleurs pour correspondre à votre style.





La synchronisation de votre sous-titre est facilitée en ajustant la durée ou en utilisant le spectre sonore. Cependant, si vous recherchez une solution plus rapide et efficace, envisagez d'utiliser un générateur de sous-titre youtube. Après relecture et vérification de la synchronisation, exportez votre texte au format SRT ou WebVTT. Vous pouvez même exporter votre vidéo avec un sous-titre youtube incrusté en personnalisant le style selon vos préférences. Grâce à ces méthodes, vous pouvez obtenir rapidement un sous-titre de qualité pour Wondershare Filmora, rendant votre contenu vidéo plus accessible et captivant.